L’union des entrepreneurs de Saint-Avé (56) organisent une course de caisses à savon le 15 mai 2022. Prticipation de 15€ par véhicule. Spectacle gratuit avec plusieurs manifestations: Voitures anciennes, Tracteurs de collection, Animation musicale, restauration et buvette, défilé avec des engins décorés pour les enfants, etc Les inscriptions restent ouvertes Course à partir de 10h00 et jusqu’à 19h. Départ place de la Mairie, arrivée place Notre-Dame du Loc Saint-Avé (56) Mairie 56890 Saint-Avé Saint-Avé centre-ville Morbihan

