2022-07-14 – 2022-07-14 Ambiance de carnaval en plein été ! 2 catégories : enfants / adultes nFormez votre équipe ! nFabriquez votre caisse à savon ! Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque Les Jardins du Savoir mediatheque@ville-leportel.fr +33 3 91 90 14 00 Ambiance de carnaval en plein été ! 2 catégories : enfants / adultes nFormez votre équipe ! nFabriquez votre caisse à savon ! Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque Les Jardins du Savoir dernière mise à jour : 2022-05-13 par

