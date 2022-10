Course de Caisses à savon – 19ème Grand prix du lac – 4ème Souvenir Aurélie Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-09 08:00:00 – 2022-10-09 Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhne Saint-Rémy-de-Provence Dimanche 9 octobre, célébrez le 19ème grand prix du lac et le 4ème souvenir Aurélie.



Programme de la journée :

De 8h à 9h30 : Inscriptions (10€ par inscription, licence à la journée 10€)

10h : manche d’essai

11h : 1ère manche chronométrée

12h : repas tiré du sac

14h : 2ème manche chronométrée

15h : 3ème manche chronométrée

17h30 : podium

18h : apéritif de l’amitié.



Née aux États-Unis en 1933, la caisse à savon prend un essor mondial.

Un astucieux commerçant de savon trouve l’idée de mettre dans les boites (en bois) qui contiennent les savons, un plan de construction de véhicule avec les planches. Les enfants se retrouvent dans toutes les rues du pays avec leurs engins.

La caisse à savon, qui s’était maintenant trouvée un nom, deviendrait bientôt très populaire ; quelques mois plus tard avait déjà lieu la première course Soap Box en Ohio.

Le principe était d’arriver le premier en bas, par élimination directe, sur des pentes exclusivement en ligne droite. Course de caisses à savon sur le Chemin des Espagnols, direction le Lac de Peïroou à Saint-Rémy-de-Provence ! glanumcompetition@outlook.fr Saint-Rémy-de-Provence

