Course de caisse à savons Miermaigne, 27 août 2022, Miermaigne.

Course de caisse à savons Miermaigne

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27

Miermaigne Eure-et-Loir Miermaigne

Construisez votre bolide et venez participer à cette descente de 600m. La course est ouverte de 7 à 77 ans. Course d'essais le matin.

Premier départ 14h. 2 ou 3 manches en fonction du nombre de participants.

Restauration et Buvette sur place.

Inscription obligatoire.

agencetourist@gmail.com

Asso agence tourist

Miermaigne

