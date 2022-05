Course de caisse à savon La Roche-Maurice, 18 septembre 2022, La Roche-Maurice.

Course de caisse à savon La Roche-Maurice

2022-09-18 09:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

La Roche-Maurice 29800 La Roche-Maurice

L’association Festi Roc’h organise sa première course de caisse à savon le DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022.

Vous souhaitez venir défier les descentes légendaires de LA ROCHE MAURICE en caisse?

Vous pensez être de taille pour affronter les fameux virages en S sans freiner?

Alors n’hésitez plus, inscrivez vous et construisez votre bolide!!!

Vous êtes moins téméraire ou vous vous êtes inscrit trop tard, venez applaudir au passage des bolides et encourager les équipages, ambiance et bonne humeur garantis. Le début des festivités est programmé dès 9h00, buvette et restauration sur place.

festiroch29800@laposte.net +33 6 15 69 41 70 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014155240822&sk=about

