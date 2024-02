Course de caisse à savon La Drolimon Race Plasenn Cosquer /Place de la République Saint-Jean-Trolimon, dimanche 19 mai 2024.

La municipalité de Saint-Jean-Trolimon, en partenariat avec des associations communales, organise une animation de type course de caisse à savon, dans le but d’animer la commune de façon originale et dans un esprit de convivialité.

Elle se déroulera dans la descente de la Maison des Jeux Bretons, sur une distance de 300 mètres, aménagée pour la circonstance. Buvette, foodtruck, animation musicale

11h Exposition des caisses

14h Départ de la course .

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2027-05-19

Plasenn Cosquer /Place de la République Maison des Jeux Bretons/SallePolyvalente

Saint-Jean-Trolimon 29120 Finistère Bretagne animetcom@saintjeantrolimon.fr

