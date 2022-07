Course de caisse à savon Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche Pour la première année à Granville, nous organisons une course de caisse à savon ouverte à toute personne âgée de 16 ans.

Restauration sur place le midi et le soir (pizza, burger, kebab, moules frites)

asso.lvdg@gmail.com +33 7 89 02 32 20 https://www.lesvitrinesdegranville.fr/

