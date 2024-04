Course de caisse à savon et soirée festive Coussac-Bonneval, samedi 29 juin 2024.

Course de caisse à savon et soirée festive Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Changement de parcours pour cette nouvelle course de caisse à savons avec un départ de la Poste de Coussac et une arrivée au pont de Ferminet. Venez admirer la créativité des concurrents passionnés , 574m de descente à découvrir. Au programme pour les coureurs le début des essais libres dès midi et le départ de la course à partir de 13h30. Restauration et buvette sur place. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 13:30:00

fin : 2024-06-29 23:30:00

Place Daniel Lamazière

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine caisseasavoncoussacoise@gmail.com

L’événement Course de caisse à savon et soirée festive Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays de Saint-Yrieix