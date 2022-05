COURSE DE CAISSE À SAVON Cirey-lès-Mareilles Cirey-lès-Mareilles Catégorie d’évènement: Cirey-lès-Mareilles

Cirey-lès-Mareilles Haute-Marne Domaine de La Crête TEAM CAS DU PUITS Cirey-lès-Mareilles Course de caisses à savon de Cirey-les-Mareilles à Bourdons-sur-Rognon … au Domaine de La Crête. Née aux États-Unis en 1933, la caisse à savon prend un essor mondial.

Un astucieux commerçant de savon trouve l’idée de mettre dans les boites (en bois) qui contiennent les savons, un plan de construction de véhicule avec les planches. Les enfants se retrouvent dans toutes les rues du pays avec leurs engins. Organisation par le Team CAS du Puits. Exposition et remontées des caisses par des camions ! Buffet – Buvette +33 6 26 94 52 89 Course de caisses à savon de Cirey-les-Mareilles à Bourdons-sur-Rognon … au Domaine de La Crête. Née aux États-Unis en 1933, la caisse à savon prend un essor mondial.

