Course de caisse à savon Cette-Eygun

Pyrénées-Atlantiques

Course de caisse à savon Cette-Eygun, 10 septembre 2022, Cette-Eygun.

Cette-Eygun Pyrénées-Atlantiques

2022-09-10 – 2022-09-10 Cette-Eygun

Pyrénées-Atlantiques Cette-Eygun EUR 0 0 La Course de Caisse à savon débarque dans la vallée d’Aspe !

Vous les attendiez avec impatience… elles arrivent !

Les caisses sont attendues à partir de 9h00 sur la terrasse du château d’Arance pour les contrôles Techniques.

Elles prendront le départ à partir de 11h00 pour les essais.

À 14h00 les bolides enchaîneront les obstacles spécialement préparés par le comité…. Attachez vos ceintures !

Nous vous attendons nombreux pour cette course aussi bien endiablée que folklorique.

Les participants auront besoin de votre soutien !

Côté restauration, des food trucks seront là pour vous accueillir en ce jour.

Inscriptions à la course jusqu’au 21 août. comité des fêtes Cette-Eygun

Cette-Eygun

dernière mise à jour : 2022-06-28

