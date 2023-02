Course de brouette déguisée Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église Catégories d’Évènement: Corrèze

Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église

Course de brouette déguisée, 5 mars 2023, Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église . Course de brouette déguisée Meyrignac-l’Église Correze Plage de l’étang Meyrignac-l’Église

2023-03-05 – 2023-03-05 Meyrignac-l’Église

Correze Plage de l’étang Meyrignac-l’Église Correze Meyrignac-l’Église Courses de brouettes déguisées avec :

– concours de la plus belle brouette déguisée

– courses des meilleurs chronos adultes & enfants. 1 lot pour chaque gagnant. 5€/équipage (2 par équipage). À 14h.

Renseignements et inscriptions au 017 60 60 27 71. +33 7 60 60 27 71 Plage de l’étang Meyrignac-l’Église Meyrignac-l’Église

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église Autres Lieu Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église Adresse Meyrignac-l'Église Correze Plage de l'étang Ville Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église lieuville Plage de l'étang Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église Departement Correze

Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église Correze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meyrignac-l'eglisemeyrignac-l'eglise /

Course de brouette déguisée 2023-03-05 was last modified: by Course de brouette déguisée Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église 5 mars 2023 Corrèze Meyrignac-l'Église Meyrignac-l'Église Corrèze

Meyrignac-l'ÉgliseMeyrignac-l'Église Correze