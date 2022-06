Course de bateaux – La mini-régate Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Course de bateaux – La mini-régate Rhinau, 13 août 2022, Rhinau. Course de bateaux – La mini-régate

rue des Chanoines Rhinau Bas-Rhin

2022-08-13 15:00:00 – 2022-08-13 18:00:00 Rhinau

Bas-Rhin Des bateaux sans moteurs (max. 50cm de long) réalisés par des amateurs de 3 à 99 ans, s’affronteront lors de « la mini régate ».

Une entrée Europa Park pour le vainqueur

Et de très nombreux beaux lots pour les autres.

Sans inscription

Gratuit Des bateaux sans moteurs (max. 50cm de long) réalisés par des amateurs de 3 à 99 ans, s’affronteront lors de « la mini régate ».

Une entrée Europa Park pour le vainqueur

Et de très nombreux beaux lots pour les autres.

Sans inscription

Gratuit Rhinau

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rhinau Other Lieu Rhinau Adresse rue des Chanoines Rhinau Bas-Rhin Ville Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/

Course de bateaux – La mini-régate Rhinau 2022-08-13 was last modified: by Course de bateaux – La mini-régate Rhinau Rhinau 13 août 2022 rue des Chanoines Rhinau Bas-Rhin

Rhinau Bas-Rhin