COURSE CYCLOTOURISTE “GRAN FONDO PROVENCE OCCITANE” Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

COURSE CYCLOTOURISTE “GRAN FONDO PROVENCE OCCITANE” Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap, 1 mai 2022, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap. COURSE CYCLOTOURISTE “GRAN FONDO PROVENCE OCCITANE” Le Village D167 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

2022-05-01 – 2022-05-01 Le Village D167

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap La 1ère édition du GF Provence Occitane ira à la rencontre des 4 plus beaux villages de France du territoire, des gorges de la Cèze et leurs célèbres cascades du Sautadet, du Mont Bouquet, de l’Aven d’Orgnac & des gorges de l’Ardèche. Un parcours vallonné, une région idéale pour la période, à venir découvrir en famille ! Passage des coureurs à Méjannes-le-Clap sur la D 167 entre 10h30 et 11h45 2 courses proposées : – 155km Ravitaillements au KM45 (au bas de la redescente du Mont Bouquet, au Puech) et KM 105 (sommet Serre de Tourre, gorges de l’Ardeche)Lien openrunner : https://www.openrunner.com/r/13933312 (allez y pour voir le profil, ou récupérer la trace GPS)Parcours video : https://www.relive.cc/view/vevYxAJEAyq Départ en bas du village de Cornillon, au niveau du village expo (prés de la mairie et de la salle des fêtes)Arrivée en haut du village, après une montée 1,5km – 75km Lien openrunner : https://www.openrunner.com/r/13933417 (allez y pour voir le profil, ou récupérer la trace GPS)Ravitaillement au KM45 (au bas de la redescente du Mont Bouquet, au Puech)Départ en bas du village de Cornillon, au niveau du village expo (prés de la mairie et de la salle des fêtes)Arrivée en haut du village, après une montée 1,5kmProgramme du dimanche 1er mai : – 8h00 : Ouverture de la mise en grille des participants, – 9h00 : DÉPART -10h00 : Ouverture du Village Expo- 11h15 : Arrivée du premier coureur- 12h00 : Ouverture de la restauration- 15h30 : DEBUT DE LA REMISE DES PRIX – 17h00 : Arrivée du dernier concurrent – 17h00 : Fermeture restauration- 18h00 : Fermeture du salon Pour vous inscrire, veuillez vous connecter au site internet : https://gfprovenceoccitane.com/ Organisée par la communauté de Communes Provence occitane accueil@mejannesleclap.com +33 4 66 24 42 41 http://www.mejannesleclap.com/ Droits gérés

Le Village D167 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OFFICE DE TOURISME MEJANNES LE CLAP

Détails Catégories d’évènement: Gard, Méjannes-le-Clap Autres Lieu Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Adresse Le Village D167 Ville Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap lieuville Le Village D167 Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Departement Gard

Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mejannes-le-clapmejannes-le-clap/

COURSE CYCLOTOURISTE “GRAN FONDO PROVENCE OCCITANE” Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 2022-05-01 was last modified: by COURSE CYCLOTOURISTE “GRAN FONDO PROVENCE OCCITANE” Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap 1 mai 2022 gard Méjannes-le-Clap

Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap Gard