Vitré Ille-et-Vilaine Vitré Le Grand Prix Vélo’Naturel se déroulera le Lundi 6 juin de 10h à 18h

Le circuit de 4,5km sera parcouru plusieurs fois selon les niveaux des participants : Course Cadets : Départ à 10h, 11 tours de circuit

Course École de Cyclisme : Départ à 13h, 2 tours de circuit,

Course Minimes : Départ à 14h, 6 tours de circuit,

+33 2 99 74 57 12 http://velonaturel.com/

