Course cycliste UFOLPEP Auppegard

2022-06-26 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-26 19:50:00 19:50:00

Auppegard Seine-Maritime Auppegard Course cycliste Auppegard / Thil-Manneville organisée par Forges Vélo’s 76, en partenariat avec le comité des fêtes d’Auppegard.

81,2 km (7 tours) catégories 1 et 2

Retrait des dossards dès 14h15, départ à 15h

69,6 km (6 tours) catégorie 3 seul et catégorie 4+ dames

Retrait des dossards dès 12h, départ à 13h Course cycliste Auppegard / Thil-Manneville organisée par Forges Vélo’s 76, en partenariat avec le comité des fêtes d’Auppegard.

81,2 km (7 tours) catégories 1 et 2

Retrait des dossards dès 14h15, départ à 15h

69,6 km (6 tours) catégorie 3 seul et… +33 2 35 04 92 00 Course cycliste Auppegard / Thil-Manneville organisée par Forges Vélo’s 76, en partenariat avec le comité des fêtes d’Auppegard.

81,2 km (7 tours) catégories 1 et 2

Retrait des dossards dès 14h15, départ à 15h

69,6 km (6 tours) catégorie 3 seul et catégorie 4+ dames

Retrait des dossards dès 12h, départ à 13h Auppegard

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

