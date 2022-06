Course cycliste UFOLEP Salies-de-Béarn, 26 juin 2022, Salies-de-Béarn.

Course cycliste UFOLEP

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2022-06-26 – 2022-06-26

Salies-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Comme chaque année, la section UFOLEP du Vélo Club Salisien organise sa traditionnelle épreuve cycliste sur le circuit du Herre, avec en final la rampe de Mosquéros et l’arrivée au même endroit que la mythique Ronde du Sel.

Un circuit dynamique et propice à une belle bataille entre des coureurs dont certains auront le plaisir de porter les maillots de champions régionaux recensements conquis.

Deux courses, pour les 4em, 3em, 2em et 1er catégorie, sans oublier les féminines et les jeunes cadets et minimes.

Le départ de la première épreuve est fixé à 14h et la seconde à 16H.

Attention, attention, on aura le plaisir de retrouver les meilleurs coureurs de notre région !

+33 5 59 38 23 03

Alexix Griegl

Salies-de-Béarn

