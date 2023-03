Course cycliste UFOLEP Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Astier

Course cycliste UFOLEP, 26 mars 2023, Saint-Astier . Course cycliste UFOLEP Saint-Astier Dordogne

2023-03-26 13:00:00 – 2023-03-26 Saint-Astier

Dordogne Course UFOLEP, départ dès 13h Place du Périgord JSA Cyclisme 06 34 96 01 98 Course UFOLEP, départ dès 13h Place du Périgord JSA Cyclisme 06 34 96 01 98 +33 6 34 96 01 98 JSA Cyclisme Saint-Astier

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Saint-Astier Dordogne Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Astier

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier /

Course cycliste UFOLEP 2023-03-26 was last modified: by Course cycliste UFOLEP Saint-Astier 26 mars 2023 Dordogne Saint-Astier Saint-Astier, Dordogne

Saint-Astier Dordogne