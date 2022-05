Course cycliste Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Course cycliste Tourouvre au Perche, 27 août 2022, Tourouvre au Perche. Course cycliste TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche

2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-27 TOUROUVRE Le Bourg

Tourouvre au Perche Orne L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste interrégionale sur route Prix du Conseil Municipal (souvenir Jean le Bertin), de 67 km, comptant pour le championnat départemental. Catégories D1/D2/Open D1/Open D2. L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste interrégionale sur route Prix du Conseil Municipal (souvenir Jean le Bertin), de 67 km, comptant pour le championnat départemental. Catégories D1/D2/Open D1/Open D2. +33 6 74 17 69 64 L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste interrégionale sur route Prix du Conseil Municipal (souvenir Jean le Bertin), de 67 km, comptant pour le championnat départemental. Catégories D1/D2/Open D1/Open D2. TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse TOUROUVRE Le Bourg Ville Tourouvre au Perche lieuville TOUROUVRE Le Bourg Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Course cycliste Tourouvre au Perche 2022-08-27 was last modified: by Course cycliste Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 27 août 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne