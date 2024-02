Course cycliste TOUROUVRE Tourouvre au Perche, dimanche 1 septembre 2024.

L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste inter-régionale sur route de 99 km, comptant pour le championnat départemental. « Prix du Conseil Municipal (souvenir Le Jean Bertin). Catégories / Access 1, 2 , 3 et 4/ Open 3

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 13:30:00

fin : 2024-09-01

TOUROUVRE Le Bourg

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

