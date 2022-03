Course cycliste : tour de Pays d’Iroise cadets Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan Finistère Saint-Renan Organisé par le Saint-Renan Iroise Vélo. Cette épreuve se déroule en deux parties : un contre la montre de 4.9 Km le matin et une course en ligne de 65 km l’après-midi à travers le cœur de Pays d’Iroise.

Renseignements : www.saint-renan-iroisevelo.fr sr.iroisevelo@gmail.com +33 6 18 37 81 32 http://www.saint-renan-iroisevelo.fr/

