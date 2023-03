Course cycliste sur route Salle des Fêtes Bidos Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bidos

Course cycliste sur route Salle des Fêtes, 19 mars 2023, Bidos . Course cycliste sur route Avenue d’Espagne Salle des Fêtes Bidos Basses-Pyrénées Salle des Fêtes Avenue d’Espagne

2023-03-19 – 2023-03-19

Salle des Fêtes Avenue d’Espagne

Bidos

Basses-Pyrénées Course cycliste sur route ce jour !

13h : Ecole de vélo circuit de 1,7 km

15h : Catégorie U15 – 16 tours 27,2 km

16h : Catégorie U17 – 32 tours 54,4 km

Départ et arrivée au même endroit : salle des fêtes. Course cycliste sur route ce jour !

13h : Ecole de vélo circuit de 1,7 km

15h : Catégorie U15 – 16 tours 27,2 km

16h : Catégorie U17 – 32 tours 54,4 km

Départ et arrivée au même endroit : salle des fêtes. +33 6 01 22 91 99 FC Oloron Cyclisme FC Oloron Cyclisme

Salle des Fêtes Avenue d’Espagne Bidos

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Bidos Autres Lieu Bidos Adresse Bidos Basses-Pyrénées Salle des Fêtes Avenue d'Espagne Ville Bidos Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Salle des Fêtes Avenue d'Espagne Bidos

Bidos Bidos Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidos /

Course cycliste sur route Salle des Fêtes 2023-03-19 was last modified: by Course cycliste sur route Salle des Fêtes Bidos 19 mars 2023 Avenue d'Espagne Salle des Fêtes Bidos Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Salle des Fêtes Bidos

Bidos Basses-Pyrénées