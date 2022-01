Course cycliste souvenir Roland Courbin Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Catégories d’évènement: Cabanac-et-Villagrains

Gironde

Course cycliste souvenir Roland Courbin Cabanac-et-Villagrains, 24 avril 2022, Cabanac-et-Villagrains. Course cycliste souvenir Roland Courbin Route de Landiras CABANAC Cabanac-et-Villagrains

2022-04-24 13:00:00 – 2022-04-24 Route de Landiras CABANAC

Cabanac-et-Villagrains Gironde Cabanac-et-Villagrains 4 courses cyclistes suivant catégorie

Circuit de 10 kilomètres Ouvert aux licences UFOLEP 4 courses cyclistes suivant catégorie

Circuit de 10 kilomètres Ouvert aux licences UFOLEP +33 6 22 07 70 83 4 courses cyclistes suivant catégorie

Circuit de 10 kilomètres Ouvert aux licences UFOLEP ruben-christen-Mr4j3ma-fPc-unsplash

Route de Landiras CABANAC Cabanac-et-Villagrains

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cabanac-et-Villagrains, Gironde Autres Lieu Cabanac-et-Villagrains Adresse Route de Landiras CABANAC Ville Cabanac-et-Villagrains lieuville Route de Landiras CABANAC Cabanac-et-Villagrains Departement Gironde

Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabanac-et-villagrains/

Course cycliste souvenir Roland Courbin Cabanac-et-Villagrains 2022-04-24 was last modified: by Course cycliste souvenir Roland Courbin Cabanac-et-Villagrains Cabanac-et-Villagrains 24 avril 2022 Cabanac-et-Villagrains Gironde

Cabanac-et-Villagrains Gironde