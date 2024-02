Course cycliste Saint-Vaury, dimanche 24 mars 2024.

Course cycliste Saint-Vaury Creuse

Course cycliste organisée par L’Avenir Cycliste et l’Ufolep.

Plusieurs parcours de53.2km, 60.8km, 68.4km et 76 km, 30.4km pour les 13-14 ans et 38km pour les 15-16 ans. .

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24

Neypoux

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine ac.stvaury@outlook.fr

