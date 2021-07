Saint-Amé Saint-Amé Saint-Amé, Vosges COURSE CYCLISTE PRIX DE LA MUNICIPALITÉ Saint-Amé Saint-Amé Catégories d’évènement: Saint-Amé

COURSE CYCLISTE PRIX DE LA MUNICIPALITÉ 2021-07-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-18 13:00:00 13:00:00 Salle polyvalente 1 rue du Stade

Course cycliste Prix de la Municipalité de Saint Amé Catégories: poussins, pupilles,benjamins Non licenciés: les enfants entre 5 et 12 ans peuvent rejoindre avec leur vélo et casque l' équipe de l'Espoir Cycliste Stéphanois pour une initiation à la salle polyvalente. +33 6 07 70 56 55

Saint-Amé Salle polyvalente 1 rue du Stade Saint-Amé