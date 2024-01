COURSE CYCLISTE : LE TOUR DES MAUGES 2024 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges, samedi 4 mai 2024.

COURSE CYCLISTE : LE TOUR DES MAUGES 2024 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Course cycliste organisée par Beaupreau Vélo Sport

Seule course par étapes sur le 49 sur 2 jours, le Tour des Mauges (47ème édition) permet d’applaudir et de voir les meilleures équipes amateurs françaises sur nos routes des Mauges.

Avec 2 étapes en ligne (135 km et 100 km) et un contre la montre de 12km. .

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire beaupreauvs@gmail.com

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05



L’événement COURSE CYCLISTE : LE TOUR DES MAUGES 2024 Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-01-26 par eSPRIT Pays de la Loire