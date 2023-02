Course cycliste : La Ronde du Sel Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Course cycliste : La Ronde du Sel Vélo Club Salisien, 5 mars 2023, Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn. Course cycliste : La Ronde du Sel Route de Bayonne Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques Vélo Club Salisien Route de Bayonne

2023-03-05 – 2023-03-05

Vélo Club Salisien Route de Bayonne

Salies-de-Béarn

Pyrenees-Atlantiques Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Cette 34ème édition de la Ronde du Sel est devenue un rendez-vous incontournable de la saison cycliste. Amis cyclistes et amateurs de la petite roue libre, le départ à 14h se fait devant le siège du Vélo Club Salisien. Cette 34ème édition de la Ronde du Sel est devenue un rendez-vous incontournable de la saison cycliste. Amis cyclistes et amateurs de la petite roue libre, le départ à 14h se fait devant le siège du Vélo Club Salisien. +33 5 59 38 23 03 Vélo Club Salisien Veloclubsalisien

Vélo Club Salisien Route de Bayonne Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2023-02-15 par OT Béarn des Gaves

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Salies-de-Béarn Adresse Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques OT Béarn des Gaves Vélo Club Salisien Route de Bayonne Ville Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn lieuville Vélo Club Salisien Route de Bayonne Salies-de-Béarn Departement Pyrenees-Atlantiques

Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salies-de-bearn ot bearn des gaves salies-de-bearn/

Course cycliste : La Ronde du Sel Vélo Club Salisien 2023-03-05 was last modified: by Course cycliste : La Ronde du Sel Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn 5 mars 2023 OT Béarn des Gaves Pyrénées-Atlantiques Route de Bayonne Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques Salies-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Vélo Club Salisien Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn OT Béarn des Gaves Salies-de-Béarn Pyrenees-Atlantiques