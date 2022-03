Course cycliste La Rochechouartaise Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Rochechouart

Course cycliste La Rochechouartaise Rochechouart Rochechouart, 27 mars 2022, RochechouartRochechouart. Course cycliste La Rochechouartaise Rochechouart Rochechouart

2022-03-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-27

Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart Rendez-vous à 14h. Toutes catégories. Tarifs : 5€ licenciés UFOLEP. Gratuit pour les 13/14 ans et 15/16 ans. Course cycliste organisée par ROC CYCLO sur route UFOLEP par catégorie de valeur.

Suivant les conditions sanitaires. Rendez-vous à 14h. Toutes catégories. Tarifs : 5€ licenciés UFOLEP. Gratuit pour les 13/14 ans et 15/16 ans. Rochechouart Rochechouart

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT Porte Océane du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Rochechouart Autres Lieu Rochechouart Rochechouart Adresse Ville RochechouartRochechouart lieuville Rochechouart Rochechouart Departement Haute-Vienne

Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochechouartrochechouart/

Course cycliste La Rochechouartaise Rochechouart Rochechouart 2022-03-27 was last modified: by Course cycliste La Rochechouartaise Rochechouart Rochechouart Rochechouart Rochechouart 27 mars 2022 Haute-Vienne Rochechouart

RochechouartRochechouart Haute-Vienne