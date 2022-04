Course cycliste La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Course cycliste La Ferté Macé, 24 avril 2022, La Ferté Macé.

2022-04-24 – 2022-04-24

La Ferté Macé Orne Course cycliste : prix de la Municipalité

A partir de 10h : École de vélo

13h : Course Minimes

14h30 : Course Cadets

Restauration, buvette sur place.

Départ/Arrivée : Route de Paris La Ferté Macé

