COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE LA CLASSIC 24E EDITION boulevard Bernard Verlynde (Espace Sèvria) La Haie-Fouassière, samedi 16 mars 2024.

COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE LA CLASSIC 24E EDITION boulevard Bernard Verlynde (Espace Sèvria) La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

Une course historique dans le paysage du Vignoble nantais

Créée en 2000 par Jean-Luc Chaillot, on ne présente plus l’unique course cycliste professionnelle disputée en Loire-Atlantique, dont le départ et l’arrivée se déroulent à La Haye-Fouassière. Ce 16 mars, il s’agira de la 3e des 17 manches comptant pour la Coupe de France.

Le soutien des partenaires et des collectivités

L’organisation de la course repose sur le soutien majeur de partenaires privés, mais aussi sur le soutien des collectivités, dont une subvention conséquente du Département de Loire-Atlantique et une autre de la Région des Pays de la Loire, ainsi qu’un soutien important de la commune de La Haye-Fouassière, par la prise en charge de prestations et par la mise à disposition du personnel municipal avant, pendant et après la course.

Cette année, l’Agglomération Clisson Sèvre et Maine s’est désengagée.

Grâce à la détermination des organisateurs, de la forte implication des bénévoles et de la mobilisation des collectivités, la 24e édition de cette course historique se tiendra le samedi 16 mars 2024.

Une arrivée et un départ à La Haye-Fouassière

Arrivée au même endroit, vers 17h.

Un circuit fermé de 16,6 km à parcourir 11 fois (soit 182,8 km), à travers cinq communes La Haye-Fouassière et les communes voisines, Maisdon-sur-Sèvre, Château-Thébaud, Saint- Fiacre-sur-Maine et Vertou.

Après la victoire d’Axel Zingle en 2023, qui remportera cette 24e édition ?

Nous souhaitons une très belle course aux coureurs qui seront sur la ligne de départ ce 16 mars prochain ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 12:25:00

fin : 2024-03-16

boulevard Bernard Verlynde (Espace Sèvria) ESPACE SEVRIA

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE LA CLASSIC 24E EDITION La Haie-Fouassière a été mis à jour le 2024-02-21 par eSPRIT Pays de la Loire