Course cycliste Guer, 28 août 2022, Guer.

Course cycliste Guer

2022-08-28 – 2022-08-28

Guer Morbihan Guer Morbihan

Course à La Telhaie ( Guer).

Nous faisons une course en ligne “Les boucles de l’Oyon” traversant Guer, St Malo de Beignon, Beignon, Porcaro, Monteneuf, Réminiac, Augan et Carentoir.

Pendant cette course, une course cadet tourne sur le circuit “Cyrille Guimard” à La Telhaie.

Informations au 06 65 13 64 69

+33 6 65 13 64 69

Guer

