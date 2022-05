COURSE CYCLISTE GRAND PRIX DE QUEAUX centre bourg de Queaux Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

centre bourg de Queaux, le dimanche 26 juin à 15:00

Course cycliste Grand prix de Queaux, organisée par La Joyeuse Pédale Lussacoise

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T18:00:00

