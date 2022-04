Course cycliste de soutien pour le don de moelle osseuse Puy-l’Évêque, 29 avril 2022, Puy-l'Évêque.

Course cycliste de soutien pour le don de moelle osseuse Place de la Truffière Mairie Puy-l’Évêque

2022-04-29 13:00:00 13:00:00 – 2022-05-01 Place de la Truffière Mairie

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque

Vendredi 29 avril:

– 13h00: Mairie Puy-l’Évêque : allocutions, Banda, Presse, Photos….

– 13h45: Départ sur la D 811 … jusqu’à Prayssac : petite présentation Place de la Mairie

– 14h45: Départ Prayssac vers St Vincent l’Espinasse (69 km)

Samedi 30 avril:

– 06h00: Saint-Vincent – Malause puis Canal du Midi vers Grisolles (50 km)

– 08h00: Salle des Fêtes : pause

– 08h30 :Grisolles – Toulouse par le canal ATTENTION SÉCURITÉ MAXIMUM (35 km). A partir de la Gare Matabiau plus de canal, prise en charge des participants par l’organisation Jacques Fau

– 11h00: Oncopôle; prévoir des antivols pour les vélos, des tennis. Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires

– 12h00: Amphithéâtre

– 13h00: Brunch offert par l’AGMOMP

– 15h00: Cours Dillon ou Prairie des Filtres : mini pause et collation avant le retour

– 15h30 :Tous à vélo vers Grisolles où certains récupèrent leurs voitures

– 17h45: Nouveau départ pour les cyclos vers Saint-Vincent-l’Espinasse

– Dimanche 1er mai, après le petit-déjeuner retour sur Prayssac et Puy-l’Évêque (71 km)

80-100 cyclistes qui prendront la route de l’Oncopôle, via la Mairie de Prayssac.

Jean-Claude Vignals a subi une greffe de moelle osseuse. Malgré des effets secondaires notables et une grande fatigue il va bien.

Il souhaite remercier l’Association “Greffes Moelle Osseuse Midi Pyrénées” et il lui a semblé qu’un Don pourrait être un bon moyen d’aider cette association.

Licencié au club de Prayssac cyclotourisme il organise avec son club une rando cycliste et une collecte de Don

Tous les dons pour l’AGMOPM seront les bienvenus.

+33 6 79 54 93 89

Vendredi 29 avril:

– 13h00: Mairie Puy-l’Évêque : allocutions, Banda, Presse, Photos….

– 13h45: Départ sur la D 811 … jusqu’à Prayssac : petite présentation Place de la Mairie

– 14h45: Départ Prayssac vers St Vincent l’Espinasse (69 km)

Samedi 30 avril:

– 06h00: Saint-Vincent – Malause puis Canal du Midi vers Grisolles (50 km)

– 08h00: Salle des Fêtes : pause

– 08h30 :Grisolles – Toulouse par le canal ATTENTION SÉCURITÉ MAXIMUM (35 km). A partir de la Gare Matabiau plus de canal, prise en charge des participants par l’organisation Jacques Fau

– 11h00: Oncopôle; prévoir des antivols pour les vélos, des tennis. Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires

– 12h00: Amphithéâtre

– 13h00: Brunch offert par l’AGMOMP

– 15h00: Cours Dillon ou Prairie des Filtres : mini pause et collation avant le retour

– 15h30 :Tous à vélo vers Grisolles où certains récupèrent leurs voitures

– 17h45: Nouveau départ pour les cyclos vers Saint-Vincent-l’Espinasse

– Dimanche 1er mai, après le petit-déjeuner retour sur Prayssac et Puy-l’Évêque (71 km)

Prayssac cyclotourisme

Place de la Truffière Mairie Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-04-09 par