Course cycliste de la Pentecôte Moncontour, 6 juin 2022, Moncontour.

Course cycliste de la Pentecôte Moncontour

2022-06-06 – 2022-06-06

Moncontour Côtes d’Armor

86e édition du circuit de la Pentecôte. Une course cycliste avec plus de 130 participants et 10.000 spectateurs. Le circuit est composé de 15 tours de 8 Km soit 120 km au total nEpreuve ouverte aux 1ère, 2e, 3e catégorie et juniors nL’épreuve est dotée de nombreux prix et primes. nLe circuit de la Pentecôte est un rendez vous à ne pas manquer ! nOrganisation 2022 et contrôle : C.C.Moncontour

+33 6 31 47 88 98

Moncontour

