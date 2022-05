Course cycliste – Circuit de la Chauvière Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: 22650

Beaussais-sur-Mer 22650 Couse cycliste organisée par le CCVB. Départ 17h30 cat. 1 / 2 / 3 / 5 / Minimes / Féminines. Départ 19h cat. 4 Entrée gratuite. Buvette restauration. Samedi 2 juillet 2022 – 17h – Beaussais-sur-Mer ccvb22650@gmail.com Couse cycliste organisée par le CCVB. Départ 17h30 cat. 1 / 2 / 3 / 5 / Minimes / Féminines. Départ 19h cat. 4 Entrée gratuite. Buvette restauration. Samedi 2 juillet 2022 – 17h – Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer

