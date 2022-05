Course cycliste à étapes, « l’Estivale bretonne »

2022-08-07 – 2022-08-07 Course cycliste à étapes La 6ème édition de l’Estivale Bretonne (Elite Nationale) se disputera du 5 au 8 août dont le dimanche 7 Août à Guerlesquin et Le Ponthou avec une première partie roulante sur l’ancien circuit de la « Mi-Août » à Guerlesquin et sept ascensions de la côte de Luzivilly au Ponthou.

Course cycliste à étapes La 6ème édition de l'Estivale Bretonne (Elite Nationale) se disputera du 5 au 8 août dont le dimanche 7 Août à Guerlesquin et Le Ponthou avec une première partie roulante sur l'ancien circuit de la « Mi-Août » à Guerlesquin et sept ascensions de la côte de Luzivilly au Ponthou.

Départ à Guerlesquin, centre-ville à 14h pour 7 tours et arrivée à Le Ponthou à 17h20. +33 2 98 72 84 20 https://lestivalebretonne.com/

