COURSE CYCLISTE : 1ER GRAND PRIX DE BÉDARIEUX

2022-06-06 – 2022-06-06 1er Grand Prix de Bédarieux – Lundi 6 juin 2022

Course cycliste du Championnat de l’Hérault FSGT

1er départ 13h féminines/ Cadets/Cat 4 et 5

2nd départ : 15 cat 1/2/3/ J

Ouvert à tous les licenciés FSGT et au FFC PCO/3 Inscription :

Gratuit pour les féminines

5€ pour les cadets

7€ pour les licenciés FSGT

