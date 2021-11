Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Course Corrida nordique Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Course Corrida nordique Yzeure, 28 décembre 2021, Yzeure. Course Corrida nordique Yzatis Bd Jean Moulin Yzeure

2021-12-28 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-28 Yzatis Bd Jean Moulin

Yzeure Allier Nouveau parcours pour la 11e édition de cette course ou marche festive. sports@ville-yzeure.com +33 4 70 48 53 37 http://www.ville-yzeure.com/ Yzatis Bd Jean Moulin Yzeure

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Autres Lieu Yzeure Adresse Yzatis Bd Jean Moulin Ville Yzeure lieuville Yzatis Bd Jean Moulin Yzeure