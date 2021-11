Cormontreuil Cormontreuil Cormontreuil, Marne Course : Corrida de Cormontreuil Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Marne

Course : Corrida de Cormontreuil Cormontreuil, 20 novembre 2021, Cormontreuil. Course : Corrida de Cormontreuil Cormontreuil

2021-11-20 – 2021-11-20

Cormontreuil Marne Au programme de cette Corrida édition 2021 à Cormontreuil : – 19h20 : 2.4km – Course benjamin(e) / Minime – Personnes né(e)s entre 2007 et 2010

– 19h45 : Corrida – Environ 8km – personnes né(e)s avant le 31 décembre 2006 – Départ à quelques mètres de la Mairie de Cormontreuil Inscriptions en ligne sur le site indiqué.

Nombre de places limité : 500 places maximum sur le 8km corridacormontreuil@dacreims.com https://dacreims.com/cormontreuil/ Cormontreuil

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cormontreuil, Marne Autres Lieu Cormontreuil Adresse Ville Cormontreuil lieuville Cormontreuil