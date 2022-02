Course contre le cancer Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Saint-Jean, le dimanche 13 mars à 09:00

SOUTENEZ LA LIGUE CONTRE LE CANCER Fonds récoltés au profit de la ligue contre le cancer **Plusieurs départs autour du lac de L’Union et alentours** courses : * 1,2km enfants (à partir de 8ans ) * 5km (à partir de 16ans ) * 10km (à partir de 16ans ) marche : * 5km adultes et enfants circuit autour du lac de L’Union et alentours Inscription pour les entreprise au siège du club de L’Union Saint Jean FC 88 avenue de Bayonne, 31240 L’Union Inscription individuelle sur : [le-sportif.com](http://le-sportif.com) à partir du 02/02/22 POur plus d’information contactez : [marketingsponsoring@gmail.com](mailto:marketingsponsoring@gmail.com) / 06 26 63 59 92 Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T13:00:00

