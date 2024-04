Course contre le cancer ouverte à tous Carré des Science – CentraleSupélec – Batiment Bouygues Gif-sur-Yvette, jeudi 4 avril 2024.

Course contre le cancer ouverte à tous Cheer Up’ organise une course caritative contre le cancer Jeudi 4 avril, 12h00 Carré des Science – CentraleSupélec – Batiment Bouygues

« Une course contre le cancer sera organisée par Cheer Up le jeudi 4 avril, de 12h à 19h. Cet événement caritatif vise à soutenir la lutte contre le cancer et à sensibiliser la communauté universitaire à cette cause importante. Le départ du tour sera en Carré des Sciences devant le bâtiment Bouygues et la boucle est longue de 1km. A vous de parcourir le plus de tours possibles!

Nous aimerions inviter tous les membres de l’administration, à participer à cette course. C’est une excellente occasion de se rassembler en tant que communauté et de montrer notre soutien aux personnes touchées par le cancer.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en utilisant le lien Lydia suivant https://collecte.io/course-contre-le-cancer-cheerup-4245637/fr.

Votre participation et votre soutien seront grandement appréciés.

De la nourriture et des boissons seront disponibles tout au long de l’événement pour vous permettre de vous restaurer et de vous désaltérer.

Pour toute question, envoyez un mail à Alexandre Louguet, VP com de Cheer Up’

Venez nombreux ! »

L’équipe Cheerp Up’

