Course colorée “Color for Margo” à Fieulaine Fieulaine Fieulaine Catégories d’évènement: Aisne

Fieulaine

Course colorée “Color for Margo” à Fieulaine Fieulaine, 2 avril 2022, Fieulaine. Course colorée “Color for Margo” à Fieulaine Fieulaine

2022-04-02 – 2022-04-02

Fieulaine Aisne Fieulaine 7 7 Trois étudiants en BTS organisent une Color Run le samedi 2 avril à partir de 14h30 à Fieulaine, dans le cadre d’un projet scolaire.

Les bénéfices seront entièrement reversés au profit de l’association “Imagine for Margo”, œuvrant dans la recherche contre le cancer des enfants. Tarif unique d’engagement de 7€ / personne.

+33 6 58 43 62 30

Fieulaine

