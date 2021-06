Gondrecourt-le-Château Gondrecourt-le-Château Gondrecourt-le-Château, Meuse COURSE ‘COLOR FUN RUN’ Gondrecourt-le-Château Gondrecourt-le-Château Catégories d’évènement: Gondrecourt-le-Château

Gondrecourt-le-Château Meuse Gondrecourt-le-Château La Color Fun Run est une course colorée. Le principe est de suivre le parcours délimité par des zones de couleur. A chaque passage dans les zones de couleur, les participants recevront de la poudre colorée sur eux. A la fin chaque participant repartira coloré !

Il y a 5 départs : 9h, 10h, 11h, 14h et 15h.

L’évènement sera ouvert à partir de 8h30 et se finira vers 19h. À la fin du parcours, une buvette ainsi qu’un DJ vous attendra ! +33 6 49 75 48 91 Color Fun Run dernière mise à jour : 2021-06-24 par

