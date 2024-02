Course Chevaliers et Princesses Esplanade du Palais ducal Nevers, samedi 8 juin 2024.

Course Chevaliers et Princesses Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre

Dans le cadre de la Bottine et de la Moustache, les enfants ont leur propre course « Chevaliers et Princesses » le samedi 8 juin.

A partir de 6 ans.

Parcours de 1 km.

Départ à 18h30 sur l’Esplanade du Palais ducal.

Inscription sur place. Gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:30:00

fin : 2024-06-08

Esplanade du Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lafrenchrun.com

L’événement Course Chevaliers et Princesses Nevers a été mis à jour le 2024-01-31 par OT NEVERS