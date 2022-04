COURSE CARITATIVE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach Course Caritative organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Forbach, en hommage à deux de leurs collègues décédés en 2020.

Chaque concurrent court ou marche sur la distance et la durée qu’il désire. L’idée est qu’il y ait toujours quelqu’un sur la piste de 9h à 21h.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. +33 3 87 84 62 50 Forbach

