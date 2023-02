Course Canicross à Blangy Blangy-sur-Bresle Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Course Canicross à Blangy, 1 avril 2023, Blangy-sur-Bresle . Course Canicross à Blangy Zone de loisirs Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-01 17:00:00 Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Le Club Canisport Normand organise son 7ème Canicross sur la zone de Loisirs de Blangy sur Bresle (76) Une nouvelle fois cette année sur 2 jours lors du week-end des 1er et 2 Avril 2023 sur la base de loisirs, autour des étangs de Blangy et de Nesle Normandeuse Les chiens et leurs humains pourront s’adonner à leurs sports favoris : canicross, cani-VTT, cani-trottinette, cani-marche, cani-enfants, et même cani-baby, il y en aura pour tous les âges et tous les niveaux. Initiés comme débutants, chacun y trouvera l’occasion de se faire plaisir avec son chien. Les parcours ne présentent pas de difficultés particulières. C’est l’occasion rêvée pour les non-initiés de découvrir ces sports, aux côtés de champions reconnus internationalement et qui sauront leur faire partager leur enthousiasme. La manifestation est organisée par le club Paw’Eure Dog en partenariat avec la ville de Blangy sur Bresle. Les visiteurs sont les bienvenus ! Il y aura du spectacle, de la bonne humeur, des stands pour s’équiper en matériel de sport, en articles pour chiens, se désaltérer, se détendre… Le camping Aux Cygnes d’Opale proposera boissons et restauration de toutes sortes au snack le Chihuahua. Au programme :

– SAMEDI

Retrait des dossards le samedi de 12h à 15h

16h30 briefing / 17h00 canivtt sprint / 17h45 canitrott sprint / 18h30 canicross minime / 18h45 canicross benjamin

19h30 canicross court adulte et cadet / 19h45 canimarche (après la dernière vague du canicross

Remise des prix au scratch H/F – DIMANCHE

Retrait des dossards entre 7h30 et 9h00

– 9h00 canivtt long / 10h00 canitrott long / 11h30 canicross long / 13h00 canicross minime / 13h30 canicross benjamin

14h00 canimarche long / 14h15 canicross court adulte et cadet / 14h45 Relais

Remise des prix IMPORTANT : pour participer à n’importe laquelle des épreuves proposées, le chien doit être âgé de 18 mois minimum le jour de la course, vacciné contre la toux de chenil, la rage et à jour de ses vaccinations classiques .

Les inscriptions se font exclusivement en ligne à l’adresse : https://courses.fslc-canicross.net jusqu’au vendredi 23 mars 14h dernier délai. Les non-licenciés devront présenter un certificat médical (sauf pour les marches).

Vous trouverez tous les détails des épreuves sur le site, ainsi que le règlement des courses FSLC. Spectateurs, visiteurs ou participants, vous êtes attendus nombreux à la base de loisirs de Blangy dans ce magnifique cadre des étangs de la Bresle ! Règlement et tarifs sur : https://courses.fslc-canicross.net

Renseignements 06 21 64 59 35 Pour information :

Le camping basé sur l’aire de départ sera ouvert pour ce week-end de courses et vous proposera des hébergements en bungalows/Tentes et un point de restauration. Pensez à réserver !

Camping « Aux Cygnes d’Opale » 02 35 94 55 65 tifanny.fortin@gmail.com +33 6 68 05 55 05 https://courses.fslc-canicross.net/ Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2023-02-13

