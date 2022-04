Course Camarguaise – Union Taurine Saint-Rémoise Paul Ricard Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Course Camarguaise – Union Taurine Saint-Rémoise Paul Ricard Saint-Rémy-de-Provence, 30 avril 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Course Camarguaise – Union Taurine Saint-Rémoise Paul Ricard Union Taurin Saint-Rémoise Paul Ricard Arènes Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence

2022-04-30 15:30:00 – 2022-04-30 Union Taurin Saint-Rémoise Paul Ricard Arènes Chomel-Coinon

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence 6 6 Course de Ligue PACA



Manades :

• Laurent

• Blanc

• Raynaud



Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC



Organisation : Union Taurine Saint-Rémoise Course Camarguaise aux Arènes Chomel-Coinon le samedi 30 avril à 15h30 ! dany.baculard@yahoo.fr Course de Ligue PACA



Manades :

• Laurent

• Blanc

• Raynaud



Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC



Organisation : Union Taurine Saint-Rémoise Union Taurin Saint-Rémoise Paul Ricard Arènes Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-AlpillesProvence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Union Taurin Saint-Rémoise Paul Ricard Arènes Chomel-Coinon Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Union Taurin Saint-Rémoise Paul Ricard Arènes Chomel-Coinon Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Course Camarguaise – Union Taurine Saint-Rémoise Paul Ricard Saint-Rémy-de-Provence 2022-04-30 was last modified: by Course Camarguaise – Union Taurine Saint-Rémoise Paul Ricard Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 30 avril 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône