COURSE CAMARGUAISE TROPHEE PATRICK CASTRO Lunel, lundi 20 mai 2024.

Course camarguaise Trophée Patrick Castro Lundi 20 mai 16h30 Arènes San Juan de Lunel

Pour ce Lundi de Pentecôte, les Arènes Francis San Juan accueillent un concours de manades dans le cadre du Trophée Patrick Castro. EN piste, face aux hommes en blanc, des taureaux des manades Blanc, Cyr, Fabre-Mailhan, Lou Pantaï, F. Guillierme, Nicollin et Saumade.

Infos et réservations www.arenesdelunel.fr et 06 31 13 19 01

Tarifs 13€ et 21€ (+1€ de location). 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 16:30:00

fin : 2024-05-20

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

