2022-04-17 15:30:00 – 2022-04-17 18:00:00

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Le déroulement d’une course camarguaise se fait les après-midi, la course débute par la capelado, ce sont les raseteurs, hommes vêtus de blanc qui défilent sur la piste et saluent la présidence. La course se compose de 6 taureaux qui courent 1/4 d’heure. Course camarguaise se déroulent de mars à novembre Le déroulement d’une course camarguaise se fait les après-midi, la course débute par la capelado, ce sont les raseteurs, hommes vêtus de blanc qui défilent sur la piste et saluent la présidence. La course se compose de 6 taureaux qui courent 1/4 d’heure. Saintes-Maries-de-la-Mer

