2022-04-27 – 2022-04-27

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Le trophée de l’Avenir, organisé par le trophée taurin, récompense le meilleur raseteur de la catégorie 3 de la saison taurine de course camarguaise. Cette catégorie est pour les jeunes raseteurs. Le trophée est créé en 1952 par Georges Thiel, Marius Gardiol et Paul Laurent 1,2.



