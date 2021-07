COURSE CAMARGUAISE – TROPHEE DES AS Béziers, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Béziers.

COURSE CAMARGUAISE – TROPHEE DES AS 2021-07-25 18:00:00 – 2021-07-25

Béziers Hérault Béziers

La course camarguaise est une tradition régionale, liant l’homme au taureau.

Cette pratique, autant culturelle que sportive, met en valeur la bravoure, la combativité et l’intelligence du taureau Camargue, autrement appelé « biòu ». Allant à la rencontre du taureau, les raseteurs s’approchent au plus près de sa tête pour lui décrocher ses attributs (ficelles, cocarde, glands) et se dégager le plus rapidement possible.

Manade du Grand Salan : Quenavo – Hegoak

Manade Vinuesa : Escapa – Albigeois

Manade Saumade : Estoublon – Ven Larg

Raseteurs : Cadenas, Montesinos, François Martin, Enzo Bernard

Payant, réservation par téléphone ou au guichet des Arènes à partir du 19 juillet.

Les raseteurs devront s’approcher au plus près du taureau lors du trophée des AS de course camarguaise.

+33 4 67 76 13 45

